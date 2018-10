Winnenden (dpa) - Fünf Jahre nach dem Amoklauf von Winnenden wird in der Kleinstadt in Baden-Württemberg heute der Opfer gedacht. Um 9.33 Uhr läuten die Kirchenglocken - zu dieser Zeit war am 11. März 2009 der erste Notruf eines Schülers bei der Polizei eingegangen.

Der Amokläufer war in seine ehemalige Schule eingedrungen und hatte während des Unterrichts acht Schülerinnen, einen Schüler und drei Lehrerinnen ermordet. Auf seiner Flucht nach Wendlingen erschoss er drei weitere Menschen und sich selbst. An einem neuen Mahnmal im Stadtgarten verliest Oberbürgermeister Hartmut Holzwarth bei einem Gedenken die Namen der Ermordeten. Zudem wird mit zwei ökumenischen Gottesdiensten an die Tat erinnert.

Albertville-Realschule