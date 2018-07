Tripolis (AFP) Nach Kritik an der Sicherheitslage im Land hat das Parlament in Libyen Ministerpräsident Ali Seidan abgesetzt. Das Parlament entzog Seidan am Dienstag das Vertrauen und wählte Verteidigungsminister Abdullah al-Thani zum Übergangs-Regierungschef. Seidans Regierung stand seit Monaten wegen des Vorwurfs in der Kritik, die Sicherheitslage in dem nordafrikanischen Land nicht in den Griff zu bekommen.

