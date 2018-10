Wellington (AFP) Premierminister John Key hat den Neuseeländern für den Fall seiner Wiederwahl ein Referendum über ihre Nationalflagge versprochen. Dabei sollen sie vor allem darüber abstimmen, ob sie den britischen Union Jack von der Fahne verbannen. Die jetzige Flagge mit dem blau-weiß-roten Union Jack in der oberen linken Ecke und vier Sternen auf blauem Grund stehe für eine "koloniale und post-koloniale Ära, deren Zeit vorbei ist", sagte Key am Dienstag in der Universität von Wellington.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.