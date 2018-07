Seoul (AFP) An der strengstens überwachten Parlamentswahl in Nordkorea haben am Sonntag nach offiziellen Angaben 99,97 Prozent der Wahlberechtigten teilgenommen. Die Beteiligung lag nicht ganz so hoch wie bei der letzten Wahl vor fünf Jahren, als 99,98 Prozent der registrierten Wähler ihre Stimme abgaben, wie die Staatsagentur KCNA am Dienstag meldete. Schon am Montag hatte KCNA berichtet, dass die von Machthaber Kim Jong Un abgesegneten Kandidaten 100 Prozent Zustimmung erhalten hätten - es gab aber auch keine Gegenkandidaten.

