Itzehoe (dpa) - Nach der schweren Explosion in einem Mehrfamilienhaus im schleswig-holsteinischen Itzehoe haben Rettungskräfte in der Nacht ein viertes Todesopfer geborgen. Nach Angaben der Polizei handelt es sich um einen bisher vermissten 45-jährigen Hausbewohner. Der Einsatz der Rettungskräfte wurde nach 16 Stunden beendet. Zuvor waren bereits ein 36 Jahre alter Hausbewohner, ein 58 Jahre alter Bauarbeiter und ein bisher nicht identifizierter Mann geborgen worden. Bei der Explosion am Montagmorgen waren zudem 15 Menschen verletzt worden.

