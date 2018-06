Moskau (AFP) Nach über einem halben Jahr auf der Internationalen Raumstation ISS sind drei Astronauten wohlbehalten zur Erde zurückgekehrt. Eine Sojus-Kapsel mit den Russen Oleg Kotow und Sergej Rjasanski und ihrem US-Kollegen Mike Hopkins an Bord landete am Dienstag wie geplant um 07.24 Uhr (Ortszeit, 04.24 Uhr MEZ) in der kasachischen Steppe, wie das russische Kontrollzentrum mitteilte.

