Madrid (AFP) Zehn Jahre nach den verheerenden Bombenanschlägen auf Pendlerzüge bei Madrid hat Spanien der 191 Todesopfer gedacht. In der Almudena-Kathedrale in Madrid versammelten sich am Dienstag schwarzgekleidete Angehörige der Getöteten sowie Mitarbeiter der Rettungskräfte zu einer Gedenkmesse, an der auch Mitglieder der Königsfamilie und der Regierung teilnahmen. Anschließend steckten die Hinterbliebenen weiße Blumen in die Zypressen des Retiro-Parks und ließen 191 weiße Luftballons aufsteigen.

