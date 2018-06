Amman (AFP) Drei Jahre nach Beginn des Aufstands in Syrien ist die Zahl der durch den Konflikt betroffenen Kinder laut UNICEF auf 5,5 Millionen gestiegen. Damit habe sich die Zahl seit vergangenem Jahr verdoppelt, schrieb das UN-Kinderhilfswerk in einem am Dienstag vorgelegten Bericht. Das Papier, das wenige Tage vor dem dritten Jahrestag des Beginns der Proteste am 15. März 2011 veröffentlicht wurde, warnte, die Lage könnte sich noch weiter verschlechtern.

