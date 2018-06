Wien (dpa) - Nach dem vorläufigen Rückzug des Burgtheater-Intendanten Matthias Hartmann wird ein Gutachten über seine mögliche Mitverantwortung in dem Finanzskandal erwartet.

Der österreichische Kulturminister Josef Ostermayer (SPÖ) gab die Untersuchung in Auftrag und wird sie gemeinsam mit dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats, Georg Springer, an diesem Dienstag in Wien präsentieren. Nach monatelangen Querelen um Millionenverluste hatte der deutsche Theatermacher am Montag angeboten, seine Funktion als Geschäftsführer bis zur Klärung aller Vorwürfe ruhen zu lassen.

Der Aufsichtsrat des Theaters hatte Ende Februar den Verdacht auf Urkunden- und Bilanzfälschung sowie Untreue geäußert. Die kaufmännische Geschäftsführerin Silvia Stantejsky wurde im Zuge der Finanzaffäre bereits entlassen. Das Burgtheater rechnete in der Spielzeit 2012/2013 mit einem Verlust von rund 8,3 Millionen Euro. Außerdem drohten Steuernachzahlungen in Millionenhöhe.