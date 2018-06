Rostow am Don (AFP) Auch gut zwei Wochen nach seiner Absetzung durch das Parlament in Kiew sieht sich Viktor Janukowitsch weiter als rechtmäßiger Staatschef der Ukraine. "Ich bleibe nicht nur der einzige legitime Präsident, sondern auch der Oberkommandierende der Streitkräfte", sagte Janukowitsch am Dienstag im südrussischen Rostow am Don vor Journalisten. "Sobald es die Umstände erlauben - und ich bin sicher, dass das bald passiert - werde ich ohne Zweifel nach Kiew zurückkehren."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.