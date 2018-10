New York (AFP) Der UN-Gesandte für Menschenrechte, Ivan Simonovic, hat seine geplante Reise auf die ukrainische Schwarzmeer-Halbinsel Krim vorerst abgesagt. Simonovics Sprecher sagte am Dienstag in New York, der Besuch finde wegen Sicherheitsbedenken und logistischer Probleme zunächst nicht statt. Er verwies darauf, dass der von prorussischen Kräften kontrollierte Flughafen Simferopol auf der Krim für Flüge aus anderen Teilen der Ukraine gesperrt sei.

