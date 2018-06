Los Angeles (AFP) Nach der Freigabe von Marihuana hat der US-Bundesstaat Colorado in nur einem Monat 3,5 Millionen Dollar (2,5 Millionen Euro) an Steuern und Gebühren eingenommen. Wie die Steuerbehörden von Colorado am Montag mitteilten, wurden allein im Januar 2,9 Millionen Dollar an Steuern und knapp 600.000 Dollar an Gebühren entrichtet.

