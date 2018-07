Los Angeles (AFP) Ein Norweger ist in den USA wegen einer Betrugsaktion mit angeblichen Justin-Bieber-Konzerten zu elf Jahren Haft verurteilt worden. Der 22-jährige Wahleed A. wurde zudem angewiesen, einen durch falsche Angaben erschlichenen Kredit in Höhe von einer Millionen Dollar (720.000 Euro) zurückzuzahlen, wie die Staatsanwaltschaft in Los Angeles am Montag mitteilte. A. hatte im August 2012 einen Investor zu dem Kredit überredet, indem er behauptete, mit dem Geld werde er eine Tournee des kanadischen Teenie-Stars organisieren.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.