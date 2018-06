Brüssel (AFP) Nach über 70 Jahren an der Mundharmonika geht der belgischen Jazz-Größe Toots Thielemans die Puste aus: Er beendet seine Karriere und sagt alle noch geplanten Konzerte ab, wie seine Managerin am Mittwoch der Agentur Belga eröffnete. Demnach sieht sich der 91-Jährige nicht mehr genügend in Form, um eine ganze Aufführung vor Publikum durchzuhalten.

