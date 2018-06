Frankfurt/Main (dpa) - Die Krim-Krise hat den deutschen Aktienmarkt wieder im Griff. Nach der kurzen Erholung vom Vortag knüpfte der Dax am Mittwoch an die negative Tendenz der vergangenen Woche an. Der Leitindex fiel um 1,28 Prozent auf 9188,69 Punkte.

Ende Februar war das Börsenbarometer noch fast bis zur Marke von 9700 Punkten geklettert. Der MDax büßte zur Wochenmitte 1,38 Prozent auf 16 247,35 Punkte ein. Der TecDax verlor 1,56 Prozent auf 1247,80 Punkte.