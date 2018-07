Düsseldorf/Berlin (dpa) - Der Zeitrahmen für die Sommerferien soll nach einem Zeitungsbericht bundesweit auf 90 Tage ausgedehnt werden. Dies gehe aus einer Beschlussvorlage für die am Donnerstag in Berlin stattfindende Ministerpräsidentenkonferenz hervor, schreibt die "Rheinische Post".

Die Kultusministerkonferenz werde aufgefordert, "für die Sommerferien einen Zeitraum von 90 Tagen weitmöglichst auszuschöpfen". Die Neuerung soll für die Ferienplanung der Jahre 2018 bis 2024 gelten, so das Blatt. Dieses Jahr starten die Sommerferien in Deutschland am 7. Juli mit Nordrhein-Westfalen und enden am 15. September mit Bayern. Das entspricht einem Zeitraum von 71 Tagen.

Die Kultusminister der Länder hatten sich dem Bericht zufolge mit Verweis auf die Organisation der Schuljahre gegen eine Ausweitung des Korridors gesperrt. Die Wirtschaftsminister sprachen sich mit Blick auf Verkehrs-Belange und die Bedürfnisse der Tourismusindustrie für die Ausweitung aus.