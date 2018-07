Tokio (AFP) Rund 4000 Privatleute aus aller Welt haben Klage gegen drei Firmen eingereicht, die am Bau der japanischen Atomanlage Fukushima beteiligt waren. Den Unternehmen General Electric aus den USA sowie Toshiba und Hitachi aus Japan werde vorgeworfen, keine ausreichenden Sicherheitseinrichtungen an der später havarierten Anlage errichtet zu haben, teilten die Kläger am Mittwoch mit. Hinter den Anschuldigungen stehen Bürger aus mehr als 30 Ländern, darunter Japan, Deutschland und den USA, wie einer von ihren Anwälten erklärte.

