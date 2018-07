Berlin (AFP) Die Koalitionsparteien haben im "stern-RTL-Wahltrend" zugelegt. Die CDU/CSU erreichte in der am Mittwoch veröffentlichten Forsa-Umfrage 42 Prozent, zwei Punkte mehr als in der Vorwoche. Die SPD steigerte sich demnach um einen Punkt auf 23 Prozent. Die Linkspartei musste dagegen einen Punkt auf zehn Prozent abgeben. Die Grünen verloren ebenfalls einen Punkt auf neun Prozent.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.