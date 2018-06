Münster (AFP) Der Münchner Erzbischof Reinhard Marx wird neuer Vorsitzender der deutschen Bischofskonferenz. Das verlautete am Mittwoch am Rande der Frühjahrs-Vollversammlung der Bischöfe in Münster. Marx tritt die Nachfolge von Robert Zollitsch an, der den Vorsitz nach sechs Jahren aus Altersgründen abgegeben hatte.

