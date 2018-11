Berlin (AFP) Deutschlands Wirtschaft hätte nach Ansicht des Handelsverbands BGA bei Sanktionen gegen Russland am meisten zu verlieren. Russland sei nie ein einfacher Wirtschaftspartner gewesen, sagte der Präsident des Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA), Anton Börner, am Mittwoch in Berlin. "Dennoch: Ohne Russland geht es auch nicht". Die deutsche und russische Wirtschaft seien hochkomplementär.

