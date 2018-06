München (AFP) Die Frauen in Deutschland sind einem Bericht zufolge im EU-Vergleich weiterhin weniger am Erwerbsleben beteiligt als in den meisten anderen Mitgliedstaaten. Die Wochenarbeitszeit von Frauen mit einem Teilzeitjob betrage im Durchschnitt 18,6 Stunden, berichtete die "Süddeutsche Zeitung" am Mittwoch unter Berufung auf den neuen Fachkräftefortschrittsbericht des Bundesarbeitsministeriums. Im EU-Vergleich sei dieser Wert nur in Portugal niedriger.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.