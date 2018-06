München (AFP) Familien mit drei kleinen Kindern haben keinen Anspruch darauf, die Kosten für die Kinderbetreuung durch ein Au-pair-Mädchen voll von der Steuer abzusetzen, wenn einer der Eltern nicht berufstätig ist. Dies entschied der Bundesfinanzhof in einem am Mittwoch in München veröffentlichten Urteil. Demnach können Betreuungskosten in solchen Fällen nur bei "einer größeren Zahl Kinder" voll geltend gemacht werden. (Az. 2013 III R 18/13)

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.