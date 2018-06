Hannover (SID) - Topstürmer Mame Diouf (26) vom Fußball-Bundesligisten Hannover 96 muss sich am Donnerstagvormittag an seiner rechten Schulter operieren lassen. Dies gab der Verein am Mittwoch bekannt. Wie lange Diouf ausfallen wird, ist noch unklar.

Der senegalesische Nationalspieler war am vergangenen Samstag gegen Bayer Leverkusen in der 15. Minute mit einer ausgekugelten Schulter ausgewechselt worden.