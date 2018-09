Nürnberg (SID) - Fußball-Bundesligist 1. FC Nürnberg bleibt in der Rückrunde das Verletzungspech treu. Der Club muss im Abstiegskampf nun auch noch auf den zuletzt gesperrten Abwehrchef Per Nilsson verzichten. Der 31 Jahre alte Schwede zog sich am Mittwoch im Training einen Muskelfaserriss am Sehnenansatz des rechten Oberschenkels zu und fällt nach Angaben der Franken drei Wochen aus.

Nilsson hatte in Dortmund (0:3) und gegen Bremen (0:2) wegen einer Rotsperre gefehlt, wäre am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) im Abstiegsduell beim Hamburger SV aber wieder spielberechtigt gewesen. Verzichten muss Trainer Gertjan Verbeek bereits auf die Verletzten Marco Gebhart, Daniel Ginczek, Timothy Chandler und Makoto Hasebe.