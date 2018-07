Gelsenkirchen (SID) - Fußball-Bundesligist Schalke 04 muss wohl ohne seinen Außenstürmer Jefferson Farfan das Auswärtsspiel am Freitag (20.30 Uhr/Sky) beim FC Augsburg bestreiten. Der Peruaner laboriert an einer Kniereizung und konnte bis einschließlich Mittwoch nicht am Mannschaftstraining der Königsblauen teilnehmen.

Farfan hatte schon seinen Einsatz am vergangenen Samstag beim Schalker 4:0-gegen 1899 Hoffenheim kurzfristig absagen müssen.