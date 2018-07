Warschau (dpa) - Die EU droht Moskau mit schärferen Sanktionen und verstärkt zugleich ihre Hilfe für die Ukraine. Wenige Tage vor dem umstrittenen Referendum der Krim über einen Anschluss an Russland will die EU den ersten Teil des Assoziierungsabkommens mit Kiew bereits Ende nächster Woche unterzeichnen. Das kündigten Kanzlerin Angela Merkel und Polens Ministerpräsident Donald Tusk in Warschau an. Merkel drohte dem russischen Staatschef Wladimir Putin hart wie nie zuvor mit dauerhaften Konsequenzen.

