Los Angeles (dpa) - Die Oscar-Preisträgern Lupita Nyong'o (31, "12 Years a Slave") schwebt noch immer vor Glück.

Auf Instagram und Twitter postete sie ein Foto, das rosarote und weiße Luftballons zeigt, mit der Bildunterschrift: "Landeerlaubnis verweigert. #DauerzustandDesSchwebens." Fans kommentierten das mit den Worten "Wenn ich Lupita wäre, würde ich auch schweben" und "Bleib da oben und so wunderschön".

Spekuliert wird in US-Medien weiterhin darüber, ob Nyong'o nicht nur wegen des Oscar-Gewinns, sondern auch der Liebe wegen auf Wolke Sieben schwebt: Mit Jared Leto (42), der für seine Rolle in "Dallas Buyers Club" ebenfalls gerade mit einem Oscar ausgezeichnet wurde, besuchte sie kürzlich in Paris mehrere Events. Auf Instagram postete sie eine Collage von vier Selbstporträts, die beide mit der Überschrift "Gewinner in Paris" zeigt.

Nyong'os "Schwebe immer noch"-Foto