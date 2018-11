Melbourne (dpa) - Sebastian Vettels bisher so zickiger neuer Formel-1-Wagen heißt "Suzie". Das gab der viermalige Weltmeister kurz vor dem Saisonauftakt mit dem Großen Preis von Australien am kommenden Wochenende auf seiner Homepage bekannt. "Suzie" ist damit Nachfolgerin von "Hungry Heidi", dem Wagen, mit dem Vettel im vergangenen Jahr mit beeindruckender Überlegenheit seinen vierten WM-Titel in Serie gewonnen hatte. Der neue Wagen macht dagegen bislang deutlich mehr Sorgen als Freude.

