Anchorage (dpa) - Ein 26-jähriger Amerikaner aus Alaska hat das diesjährige Iditarod-Hundeschlittenrennen gewonnen. Dallas Seavey erreichte in der Ortschaft Nome als erster Hundeführer das Ziel. Er legte demnach die über 1600 Kilometer lange Strecke durch die Wildnis von Alaska mit seinen Hunden in einer Rekordzeit von acht Tagen, 13 Stunden und vier Minuten zurück. Nur zwei Minuten später fuhr die 44 Jahre alte Hundeführerin Aliy Zirkle in Nome ein. Bereits vor zwei Jahren war Dallas Seavey als jüngster Sieger aller Zeiten gefeiert worden. Im Jahr 2004 und 2013 hatte sein Vater das Rennen gewonnen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.