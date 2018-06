Washington (AFP) Im Ringen um eine Beilegung der Krim-Krise kommt US-Außenminister John Kerry am Freitag erneut mit seinem russischen Kollegen Sergej Lawrow zusammen. Bei dem Gespräch in London werde er Lawrow "einige Alternativen" anbieten, sagte Kerry am Mittwoch bei einer Anhörung im Repräsentantenhaus in Washington. Bisher endeten die Treffen und Telefongespräche der beiden Außenminister zur Lage in der Ukraine ohne konkrete Ergebnisse.

