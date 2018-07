New York (AFP) In New York ist ein mehrstöckiges Gebäude nach einer Explosion eingestürzt. Die Explosion habe sich am Mittwoch um kurz nach 09.30 Uhr (Ortszeit, 14.30 Uhr MEZ) im Stadtteil East Harlem ereignet, teilte die Polizei mit. Medienberichten zufolge wurden mindestens elf Menschen leicht verletzt. Angaben über mögliche Todesopfer oder Verschüttete lagen nicht vor, auch die Ursache war zunächst nicht bekannt.

