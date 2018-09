Washington (AFP) Rolling-Stones-Gitarrist Keith Richards gibt sich mit dem Verkaufserfolg seiner Autobiografie nicht zufrieden und will nun auch noch ein Kinderbuch auf den Markt bringen. Das Genre-Debüt des britischen Rockmusikers ist für September geplant, wie sein Verlag Little, Brown am Dienstag mitteilte. Das Kinderbuch mit dem Titel "Gus and Me: The Story of My Granddad and My First Guitar" handele von der Jugend des Altrockers und einer Gitarre, die ihm sein Großvater Theodore Augustus "Gus" Dupree geschenkt habe - ein offensichtlich prägendes Erlebnis für Richards.

