Buenos Aires (AFP) Angesichts einer anhaltend hohen Inflation haben in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires am Mittwoch tausende Menschen für eine Verdopplung des Mindestlohns in dem Land demonstriert. Zu dem von Gewerkschaften des öffentlichen Diensts organisierten Protest kamen die Teilnehmer auf der zentralen Plaza de Mayo vor dem Präsidentenpalast zusammen. Sie forderten einen monatlichen Mindestlohn von 9000 Pesos (knapp 830 Euro).

