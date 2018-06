Köln (SID) - Basketball-Superstar Dirk Nowitzki hat die Dallas Mavericks in der nordamerikanischen Profiliga NBA auf Play-off-Kurs gehalten und sich in der "ewigen" Bestenliste auf den zwölften Platz vorgearbeitet. Der Würzburger war beim 108:101 seiner Dallas Mavericks bei den Utah Jazz mit 31 Zählern der Topscorer auf dem Parkett. Die Texaner belegen mit 39 Siegen bei 27 Niederlagen den achten Platz der Western Conference, der zur Teilnahme an den Play-offs berechtigt.

Nowitzki schob sich mit nun 26.426 Punkten an Boston-Ikone John Havlicek (26.395) vorbei. Auf dem Weg in die Top Ten der besten Schützen in der NBA-Geschichte muss Nowitzki noch an Dominique Wilkins (26.668) und Oscar Robertson (26.710) vorbeiziehen.

"Dirk hat großartig gespielt. Er hat das Team wirklich angeführt", sagte Dallas-Coach Rick Carlisle. Der 35-jährige Nowitzki traf 12 von 14 Versuchen aus dem Feld, jeder seiner vier Drei-Punkte-Würfe traf ins Schwarze. Zudem steuerte Nowitzki acht Rebounds bei. "Das ist nur schwer zu toppen", sagte Carlisle.

Derweil steckt Meister Miami Heat weiter in einer Mini-Krise. Gegen die Brooklyn Nets unterlag das Team um Superstar LeBron James 95:96 und kassierte damit die vierte Niederlage aus den vergangenen fünf Spielen. Dennoch liegt die bereits für die Play-offs qualifizierte Mannschaft aus Florida im Osten weiter auf dem zweiten Platz (44 Siege, 18 Niederlagen). Bester Werfer Miamis war Chris Bosh (24), James gelangen 19 Punkte.