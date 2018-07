Berlin (AFP) Die Sommerferien in den verschiedenen Bundesländern sollen sich künftig über einen möglichst langen Zeitraum erstrecken. Die Ministerpräsidenten hätten sich darauf geeinigt, dass der Gesamtzeitraum von 90 Tagen "weitmöglichst auszuschöpfen" sei, sagte der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) am Donnerstag in Berlin.

