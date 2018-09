München (AFP) Nach Auffassung von Rapper Samy Deluxe liegt in Klischees über Männer und Frauen viel Wahrheit. "Meine Mutter hat lange in der Frauenbewegung gearbeitet, und ich bin mit Powerfrauen aufgewachsen, die zu Hause die Hosen anhatten", sagte der Musiker dem Magazin "Playboy" laut Vorabmeldung vom Donnerstag. "Trotzdem bin ich erstaunt, wenn ich an einer Baustelle vorbeigehe und eine weibliche Bauarbeiterin sehe."

