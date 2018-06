München (dpa) - Uli Hoeneß ist nach seiner Verurteilung nicht in Haft genommen worden. Das teilte Gerichtssprecherin Andrea Titz mit. Der Haftbefehl werde aufrechterhalten und bleibe außer Vollzug, sagte Titz in München. Der Bayern-Präsident war vom Landgericht München wegen Steuerhinterziehung zu einer Haftstrafe von drei Jahren und sechs Monaten verurteilt worden. Sein Anwalt Hanns Feigen kündigte an, Rechtsmittel gegen das Urteil einzulegen. Er werde das Urteil mit dem Rechtsmittel der Revision angreifen, sagte Feigen.

