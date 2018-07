London (SID) - Der frühere französische Fußball-Star Eric Cantona (47) ist offenbar wieder einmal mit dem Gesetz in Konflikt geraten. Britische Medien berichten, der frühere Stürmer-Star von Manchester United sei am Mittwoch in London wegen des Verdachts auf Körperverletzung festgenommen und verwarnt worden.

Die Polizei bestätigte nach Angaben der Nachrichtenagentur AFP, dass am Mittwochmittag Beamte wegen eines tätlichen Angriffs alamiert worden seien. Der mutmaßliche Täter, ein Mann im Alter von Mitte Vierzig, sei von den Polizisten mitgenommen und verwarnt worden. "Das Opfer, ein Mann, brauchte vor Ort keine medizinische Versorgung", hieß es in dem Statement weiter.

1995 war Cantona zu zwei Wochen Gefängnis verurteilt worden, nachdem er einen Fan von Crystal Palace mit einem Kung-Fu-Tritt attackiert hatte. Die Strafe wurde auf 120 Stunden Sozialarbeit reduziert, außerdem wurde der Franzose für neun Monate gesperrt. Vor seinem Ausraster war Cantona von dem Palace-Anhänger beleidigt worden.