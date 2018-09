London (AFP) Prinzessin Diana soll während ihrer Ehekrise mit Thronfolger Prinz Charles ein internes Telefonregister aus dem Königshaus an die Boulevardpresse gegeben haben. Das sogenannte Green Book mit Kontaktangaben zum Personal des Königshauses sei 1992 an seine Dienstadresse bei der Zeitung "News of the World" geschickt worden, sagte der frühere Palastreporter des Blattes, Clive Goodman, am Donnerstag vor dem Londoner Gericht Old Bailey.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.