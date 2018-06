Köln (dpa) - Die Band Elaiza um die gebürtige Ukrainerin Ela wird Deutschland in diesem Jahr beim Eurovision Song Contest vertreten. Das Fernsehpublikum wählte das Trio aus Berlin mit dem Song "Is It Right" zum Gewinner des deutschen Vorentscheids "Unser Song für Dänemark". Die drei Musikerinnen waren in der letzten Runde des Abends in Köln gegen die Band Unheilig angetreten. Die Frauenband singt jetzt am 10. Mai beim europaweiten Wettbewerb in Kopenhagen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.