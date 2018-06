Kano (AFP) Bei Angriffen auf vier Dörfer im Nordwesten Nigerias sind dutzende Menschen getötet worden. In den Dörfern im Bundesstaat Katsina seien bisher 69 Leichen geborgen worden, sagte am Donnerstag der örtliche Abgeordnete Abbas Abdullahi Michika. Demnach wurden die Angriffe am späten Dienstagabend von einer großen Gruppe von Männern auf Motorrädern begangen. Es seien Männer, Frauen und Kinder unter den Opfern. In der Region hatten zuletzt die Spannungen zwischen rivalisierenden Volksgruppen zugenommen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.