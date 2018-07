Genf (AFP) Der begnadigte russische Regierungskritiker Michail Chodorkowski will sich im Schweizer Kanton St. Gallen niederlassen. Sein Sprecher bestätigte am Donnerstag entsprechende Medienberichte, wonach der frühere Ölunternehmer in Rapperswill-Jona am Zürichsee bleiben will. Er beantragte beim Kanton die Aufenthaltserlaubnis, die endgültige Entscheidung obliegt danach aber dem Bundesamt für Migration in Bern.

