Kontiolahti (SID) - Der zweimalige Biathlon-Weltmeister Arnd Peiffer ist beim Sprint im finnischen Kontiolahti um 7,2 Sekunden an seinem ersten Weltcup-Erfolg seit zwei Jahren vorbeigestürmt. Der 26-Jährige aus Clausthal-Zellerfeld lief beim Sieg des Norwegers Johannes Thingnes Bö als Dritter zum zweiten Mal binnen einer Woche auf das Podium.

Der zweimalige Olympiasieger Martin Fourcade lag als Zweiter nur 0,1 Sekunden vor Peiffer, der seine Minimalchance auf den Sieg im Sprint-Weltcup wahrte. Im Gegensatz zum läuferisch ganz starken Peiffer hatten Bö und Fourcade fehlerfrei geschossen.

"Der knappe Rückstand hinter Martin ist natürlich schade, und ich hadere natürlich auch mit dem einen Schießfehler. Aber mit dem erneuten Podestplatz bin ich sehr zufrieden. Die starke Form kann ich mir selbst nicht so richtig erklären", sagte Peiffer, der zuletzt in Pokljuka ebenfalls Platz drei im Sprint belegt hatte.

Im Osten Finnlands sorgten Benedikt Doll (Breitnau), der als Neunter sein mit Abstand bestes Karriere-Ergebnis einfuhr, Simon Schempp (Uhingen) als Zehnter sowie der Olympiazweite Erik Lesser (Frankenhain) als 13. für ein ausgezeichnetes Mannschafts-Ergebnis.

Am Donnerstag (17.45 Uhr) stand in Kontiolahti noch der Sprint der Frauen auf dem Programm, für die Männer geht es am Samstag (12.15 Uhr) mit einem erneuten Sprint weiter.