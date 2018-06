Frankfurt/Main (dpa) - Die Vorsicht der Anleger wegen der Krise in der Ukraine hat dem Dax am Freitag eine Berg- und Talfahrt beschert.

Zunächst rutschte der deutsche Leitindex am Vormittag zum ersten Mal seit Dezember wieder unter die symbolisch wichtige 9000-Punkte-Marke, erholte sich am Nachmittag aber wieder etwas und drehte sogar kurz ins Plus. "Die Nervosität an den Märkten ist immens hoch", sagte Marktanalyst Christian Henke vom Broker IG vor dem am Sonntag anstehenden Referendum auf der ukrainischen Halbinsel Krim.

Zuletzt lag das Börsenbarometer wieder im Minus mit 0,12 Prozent bei 9007 Punkten. In dieser Woche ist der Dax damit bisher um 3,68 Prozent gefallen - so stark wie seit August nicht mehr. Der MDax gab am Freitag um 0,73 Prozent auf 15 949 Punkte nach. Der TecDax sank um 1,27 Prozent auf 1207 Punkte. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone verlor 0,81 Prozent auf 2995 Punkte.

Es sei mittlerweile ein typisches Bild, dass Investoren vor dem Wochenende lieber auf Nummer sicher gingen und in als weniger riskant geltende Anlagen umschichteten - vor allem in Gold, sagte Henke. Wegen einer möglichen Eskalation auf der Krim scheuen Investoren derzeit Haltepositionen über mehrere Tage.

Händler sagten, die Positionierung vor dem Wochenende habe bereits am Donnerstag mit den stark nachgebenden Kursen begonnen. Das begrenze am Freitag die Kursverluste etwas. Zudem sahen andere Händler eine vage Hoffnung im Treffen von US-Außenminister John Kerry mit seinem russischen Amtskollegen Sergej Lawrow. Anleger, die zuvor auf fallende Kurse gesetzt hätten, hätten sich nunmehr wieder mit Aktien eindecken müssen.

Druck kam am Morgen neben der Unsicherheit in der Ukraine auch von den internationalen Börsen. Der japanische Leitindex Nikkei 225 war wegen eines starken Yen über drei Prozent ins Minus gerutscht.

Aktien von Gerry Weber kamen nach Zahlen zunächst kräftig unter Zugzwang, erholten sich aber und drehten knapp ins Plus. Im ersten Geschäftsquartal hatte der Modekonzern den Umsatz im Vergleich mit dem Vorjahreszeitraum um drei Prozent gesteigert und vor allem von den eigenen Läden profitiert. Das Wachstum auf vergleichbarer Fläche bezifferten die Westfalen auf 3,2 Prozent. Händler bezeichneten die Gewinnkennzahlen als unerwartet schwach, Analystin Yasmin Moschitz von der Commerzbank sprach von wenig inspirierenden Resultaten.

Fresenius SE legten nach der Ankündigung eines Aktiensplits an der Dax-Spitze mehr als zwei Prozent zu. Die Papiere sollen im Verhältnis eins zu drei geteilt werden, was sie optisch günstiger macht. Damit soll der Handel der Aktie gefördert werden.

K+S verloren in der Dax-Schlussgruppe fast anderthalb Prozent, nachdem sie am Vortag bereits fast zehn Prozent abgesackt waren. Hochtief fielen im MDax mehr als drei Prozent, nachdem die australische Tochter Leighton laut Medienberichten vor einer Abschreibung in Höhe von 2 Milliarden australischen Dollar stehen könnte.

Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite börsennotierter Bundeswertpapiere von 1,30 Prozent am Vortag auf 1,25 Prozent. Der Rentenindex Rex legte um 0,26 Prozent auf 134,97 Punkte zu. Der Bund Future sank um 0,19 Prozent auf 143,43 Punkte. Der Euro zog wieder kräftig an und notierte zuletzt bei 1,3926 Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs noch auf 1,3884 (Donnerstag 1,3942) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,7203 (0,7173) Euro.