Peking (AFP) Bei einer Messerattacke in der zentralchinesischen Provinz Hunan sind am Freitag mindestens drei Menschen erstochen worden. Ein Vertreter der Behörden in der Stadt Changsha versicherte der Nachrichtenagentur AFP, dass der Vorfall in einem Markt keinen terroristischen Hintergrund habe, sondern die Folge eines Streits gewesen sei. Vor zwei Wochen hatten in der Stadt Kunming Extremisten bei einem Messerangriff 29 Menschen getötet und 143 weitere verletzt worden. Die Behörden machten uigurische Extremisten aus der unruhigen westlichen Provinz Xinjiang verantwortlich.

