Karlsruhe (AFP) Wegen der versuchten Bombenanschlags vom Bonner Hauptbahnhof und dem vereitelten Attentat auf einen Pro-NRW-Politiker hat die Bundesanwaltschaft Anklage gegen vier mutmaßliche Islamisten erhoben. Dem 26-jährigen Marco G. wird der Bonner Anschlagsversuch vorgeworfen, wie die Behörde am Freitag in Karlsruhe mitteilte. Gemeinsam mit den drei Mitbeschuldigten soll er zudem einen Mordanschlag auf den Pro-NRW-Vorsitzenden in Leverkusen geplant haben.

