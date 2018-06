München (AFP) Uli Hoeneß nimmt seine Haftstrafe von dreieinhalb Jahren wegen Steuerhinterziehung an. In einer persönlichen Erklärung gab er am Freitag in München überraschend bekannt, auf eine Revision gegen das Urteil vom Donnerstag zu verzichten. Er trat zudem als Präsident des FC Bayern München zurück. Bis Hoeneß seine Haft tatsächlich antritt, dürften aber noch einige Wochen verstreichen.

