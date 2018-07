München (AFP) Uli Hoeneß tritt als Präsident des FC Bayern zurück und verzichtet auf einen Revision gegen seine Verurteilung wegen Steuerhinterziehung. Das teilte Hoeneß am Freitag in einer persönlichen Erklärung in München mit. Das Landgericht München II hatte ihn am Donnerstag zu einer Haftstrafe von dreieinhalb Jahren verurteilt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.