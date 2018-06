Berlin (AFP) Auch nach einem weiteren Bund-Länder-Gespräch am Freitag in Berlin geht das Tauziehen um die Zwischenlagerung von Atommüll-Behältern weiter, die Deutschland aus Großbritannien und Frankreich zurücknehmen muss. Der Staatssekretär im Bundesumweltministerium, Jochen Flasbarth, äußerte sich nach dem Treffen aber "leicht optimistisch", dass in den kommenden Wochen ein Weg gefunden wird.

