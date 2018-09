Moskau (AFP) Mit äußerster Nervosität haben die Finanzmärkte am Freitag auf das bevorstehende Referendum über die Zukunft der ukrainischen Halbinsel Krim geblickt. Die Börse in Moskau stürzte am Freitag auf ein Vier-Jahres-Tief, die beiden wichtigsten Indizes verloren zwischenzeitlich mehr als fünf Prozent, erholten sich jedoch im Tagesverlauf wieder. In Frankfurt am Main rutschte der Deutsche Aktien-Index (Dax) am Vormittag unter die Marke von 9000 Punkten.

